Pompieri al lavoro: forti raffiche di vento e disagi in tutta la provincia

I vigili del fuoco sono stati chiamati ad una ventina di interventi nel pomeriggio di martedì in provincia di Verona, a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sul territorio.

A partire dalle 15.30 circa tegole e grondaie pericolanti, coperture in lamiera, ma anche alberi, hanno tenuti impegnati i pompieri in diverse zone. Ad essere colpita è stata soprattutto la città di Verona, ma i disagi sono stati registrati un po' in tutta la provincia, ad esempio: San Giovanni Lupatoto, Soave, Isola della Scala, Villafranca, Negrar, Cerea e Bardolino.

Oltre al vento è caduta anche della pioggia, ma al momento risulta che gli scrossi siano stati brevi anche se intensi e non avreppero procurato particolari disagi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.