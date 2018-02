Recupero e conservazione di Forte Chievo grazie all'associazionismo

Questa mattina, 8 febbraio, l'assessore a patrimonio e demanio del Comune di Verona Edi Maria Neri si è recata in zona Genovesa per verificare lo stato di utilizzo degli spazi del Forte Chievo recentemente affidate ad alcune associazioni.

È una grande soddisfazione poter riscontrare come il mondo dell'associazionismo veronese sia da tempo positivamente impegnato nell'attività di recupero e di conservazione di molti beni del nostro patrimonio monumentale - ha dichiarato l'assessore - Il lavoro svolto dalla cooperativa sociale La Genovesa e dalle diverse associazioni che hanno in concessione gli spazi al Forte Chievo sono la dimostrazione di come sia possibile portare avanti concrete collaborazioni fra istituzioni pubbliche e privato a vantaggio di tutta la collettività.