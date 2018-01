Foodora è arrivato anche a Verona e già piace agli studenti universitari

Foodora, tra i leader nella consegna di pasti a domicilio è già operativa in Italia da oltre 2 anni a Milano, Torino, Roma e Firenze. Ora sarà anche a Verona. Basta registrarsi sul sito www.foodora.it o sull’app disponibile per smartphone e tablet, scegliere i piatti e confermare l'ordine: in circa 30 minuti la propria ordinazione arriverà a casa, in ufficio, o all'università. Oppure è disponibile anche l'opzione "Ritiro" che permette di fare il proprio ordine tramite app, e ritirarlo direttamente al ristorante sulla strada di casa o vicino l'ufficio, senza dover fare la fila alla cassa, con pagamento online e senza dover arrivare alla soglia di ordine minimo di 10 euro.

Verona è una città che non poteva mancare nella nostra offerta, oltre a rappresentare un tassello centrale nella strategia di crescita in Italia - ha affermato Gianluca Cocco, amministratore delegato di Foodora in Italia - Siamo pronti a cogliere tutte le opportunità e le sfide che una città come Verona ci presenta, convinti come siamo che anche qui la richiesta di ricevere i propri piatti preferiti direttamente a casa o in ufficio sia destinata ad esplodere, come già accaduto nelle altre città in cui siamo presenti. In particolare dalle nostre analisi gli studenti sono tra i veronesi più predisposti a ordinare sia a casa sia in università tra una lezione e l'altra. Proprio nei mesi scorsi abbiamo infatti registrato un boom di consegne nelle università. La cucina asiatica è in assoluto la più amata, seguono i burger e la pizza.

Come nelle altre città in cui il servizio è già disponibile, i ristoranti partner di Foodora a Verona comprendono diverse tipologie di cucina, quali sushi, pizza, hamburger, etnico, con una particolare attenzione alle principali tendenze del momento, quali specialità di street food e healthy food. La selezione dei ristoranti partner è avvenuta sulla base di criteri orientati all'offerta di cucine della tradizione, con l'obiettivo di offrire un'ampia varietà di scelta, fino al dolce. La disponibilità dei ristoranti viene proposta online al cliente per prossimità e per tipologia di cucina, in diverse fasce orarie d'apertura. A Verona inizialmente dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 24. La consegna è gratuita con un ordine minimo di 10 euro e il pagamento avviene digitalmente, in fase di chiusura dell'ordine, tramite carta di credito e piattaforma PayPal.

