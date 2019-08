Usano la fontana del lungolago come fosse una jacuzzi: la denuncia sui social

«Forse pensano che a Desenzano sono già arrivate le terme...l'acqua delle vasche supera i 35 gradi...». Un commento ironico da parte di chi ha divulgato sui social il video che ritrae due giovani in un atteggiamento tutt'altro che edificante. In costume da bagno e a torso nudo, due ragazzi con i piedi a mollo nell'acqua delle celebri fontane del lungolago di Desenzano, affacciate su piazza Cappelletti, proprio come fosse una jacuzzi.

Il tutto nel frattempo, sorseggiando anche una bella birra o forse una bibita fresca. L'episodio, come riportato anche da BresciaToday, è stato ripreso in diretta qualche giorno fa ed ha fatto particolarmente rumore, scatenando l'inevitabile indignazione dei residenti e di chiunque abbia assistito alla scena. I due giovani, peraltro, hanno anche rischiato grosso: non solo una bella multa, ma pure una sanzione amministrativa più pesante quale il Daspo urbano.