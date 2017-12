L'azienda veronese Fedrigoni nata nel 1888 passa agli americani del Fondo Bain

Bain Capital Private Equity ha firmato un accordo per acquisire l'azienda scaligera Fedrigoni, a livello mondiale una delle maggiori industrie produttrici di carte speciali, nonché proprietaria del famoso marchio Fabriano.

Secondo le prime informazioni divulgate nelle scorse ore attraverso una nota ufficiale dell'azienda, la famiglia Fedrigoni continuerà comunque a mantenere una partecipazione di minoranza rispetto al capitale globale societario. Nel complesso l'operazione portata avanti dal fondo americano per l'acquisizione della storica ditta veronese (con circa 130 anni di storia alle spalle), si aggirerebbe attorno ai 650 milioni di euro.

La trattativa era stata anticipata ad ottobre dal Sole24Ore che ha confermato come il 2016 sia stato per Fedrigoni un'anno record, con un fatturato di oltre un miliardo di euro e un utile di circa 63 milioni di euro. Fondata nel lontano 1888, l'azienda scaligera può vantare sedi in Italia, Spagna e Brasile e una rete complessiva di quasi 3 mila dipendenti.

Questo è stato il commento all'operazione da parte del presidente della ditta Alessandro Fedrigoni: «In 130 anni di storia, la famiglia Fedrigoni ha supportato la crescita e lo sviluppo dell'omonima azienda, raggiungendo un posizionamento di leadership nel settore delle carte speciali e dei prodotti autoadesivi in Europa. Anche grazie alle recenti acquisizioni negli Stati Uniti e in Brasile, oggi Fedrigoni è un player internazionale che necessita di risorse ulteriori per supportare a livello globale le proprie ambizioni. In Bain Capital, abbiamo trovato l'investitore ideale per poter guidare Fedrigoni nelle prossime fasi di sviluppo globale».