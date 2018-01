Fondazione Just finanzia progetti di solidarietà. Aperto il bando locale

Fondazione Just Italia, onlus creata dall'omonima azienda di Grezzana che distribuisce a domicilio i cosmetici naturali svizzeri Just, riconferma anche quest'anno il proprio legame con il territorio veronese e l'impegno a sostenere iniziative di solidarietà in ambito locale. È infatti disponibile il bando locale per presentare candidature e progetti locali che prenderanno il via in autunno.

Sin dalla sua creazione, Fondazione Just Italia sostiene le organizzazioni non profit, finanziando sia un grande progetto nazionale di ricerca scientifica o di assistenza sociosanitaria per l'infanzia, sia numerose iniziative di solidarietà nel territorio veronese. In quasi 10 anni, Fondazione Just Italia ha sostenuto, complessivamente, iniziative di responsabilità sociale per oltre 3,5 milioni di euro, contribuendo a restituire speranze e qualità di vita a tante persone.

Secondo una prassi ormai consolidata, dalla fine di giugno il consiglio di amministrazione, affiancato dal comitato di gestione della fondazione, valuterà secondo criteri di ammissibilità, valore sociale, affidabilità ed esperienza degli organizzatori, impatto e sostenibilità nel territorio, le segnalazioni ricevute nel periodo di apertura del bando locale e procederà alla selezione finale, prevista per l'autunno 2018.

È importante infatti che le candidature rispondano ai requisiti indicati nel bando: orientamento al territorio di Verona e Provincia; appartenenza all’ambito sociale, socio-assistenziale, capacità di migliorare la qualità di vita nel territorio; credibilità, affidabilità ed esperienza dell’organizzazione richiedente; risposta efficace a bisogni documentabili e rilevabili; misurabilità dei risultati. Un'opportunità da non perdere per molte organizzazioni non profit che proprio dal territorio possono avere ampie testimonianze di quanto Fondazione Just Italia abbia già fatto in passato.

Il bando e tutte le informazioni relative sono disponibili sul sito della Fondazione.