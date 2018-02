Fondazione Discanto lancia un percorso di formazione per manager culturali

Si chiama "Hub del Management Culturale" ed è un progetto di Fondazione Discanto, sostenuto da Fondazione Cariverona, nato con lo scopo di avviare un innovativo percorso formativo sulle nuove logiche del management culturale, destinato ai giovani dai 20 ai 30 anni.

La Fondazione ha coinvolto attivamente nel progetto cinque importanti istituzioni culturali, attraverso un partenariato di rete. Sono la Biblioteca Capitolare di Verona, il Museo diocesano Francesco Gonzaga di Mantova, l'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, l'Eremo di San Giorgio di Bardolino e la Pia Società Don Mazza con la proprietà di Villa Scopoli ad Avesa.

I professionisti di Fondazione Discanto, in collaborazione con altri esperti della rete, saranno i tutor che trasmetteranno le loro competenze, rendendo i giovani partecipanti protagonisti attivi nello sviluppo di analisi, indagini, organizzazioni di eventi speciali e di progettazioni culturali e turistiche sostenibili; maturando così sul campo le competenze e le abilità manageriali.

Le realtà partner, saranno oggetto di indagine e di sperimentazione, attraverso meeting e tavoli tecnici di concertazione, strategie volte alla loro miglior valorizzazione, fruizione, accessibilità e sostenibilità economico-finanziaria, tenendo anche conto dei migliori standard internazionali, con cui oggi, è necessario confrontarsi e adeguarsi. I grandi e radicali cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento dell'Unione Europea, impongono la formazione di nuove figure professionali, che siano in grado di costruire precise progettazioni, delineare adeguate strategie e dirigere con competenze manageriali.

La rete è stata pensata come una sorta di incubatore d'impresa per i giovani che vogliono occuparsi di cultura e turismo, mettendosi in gioco, sperimentando, innovando, potendo così, rimanere competitivi, rispetto ai loro vicini colleghi europei.

Possono partecipare alle selezioni giovani tra i 20 e i 30 anni di età che stanno concludendo un percorso di laurea triennale o magistrale in ambito preferibilmente umanistico, oppure che già hanno concluso il percorso scolastico, ma non hanno ancora trovato un impiego. Il termine ultimo per inviare la candidatura è il 18 marzo 2018. Le candidature si devono inviare all'indirizzo e-mail progettazione@fondazionediscanto.it, allegando una lettera motivazionale, il curriculum vitae e una copia del documento di identità.

Saranno ammessi 20 partecipanti, che inizieranno le attività ad aprile 2018. Al termine del primo anno verrà chiesto ai partecipanti di realizzare uno studio di fattibilità riguardante la valorizzazione del patrimonio proprio di ogni singolo partner. Tra i 20 ammessi in origine ne verranno selezionati 5, ai quali saranno poi assegnate delle borse di lavoro come sostegno economico per il percorso di tutoraggio on demand che si concluderà nel 2019.