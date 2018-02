Fondazione Arena: selezioni aperte per artisti del coro e professori d'orchestra

Prosegue la ricerca di personale dal parte di Fondazione Arena in vista del prossimo Festival lirico, che si terrà dal 22 giugno al 1° settembre 2018 nel celebre anfiteatro veronese.

Dopo quelle per il corpo di ballo, prendono il via le selezioni per Artisti del Coro - Tenori, Baritoni, Bassi, Soprani, Mezzosoprani, Contralti - e Professori d’Orchestra – Violino, Violoncello, Viola, Contrabbasso, Clarinetto, Clarinetto Basso (con obbligo del Clarinetto), Flauto, Ottavino (con obbligo del Flauto), Tromba, Trombone e Percussioni (addetto a Xilofono, Vibrafono, Marimba e simili e a tutti gli strumenti a percussione a suono determinato, con obbligo di strumenti a percussione a suono indeterminato; e addetto a Cassa e Piatti, e ad ogni altro strumento a percussione a suono indeterminato).

Le candidature per partecipare alle audizioni devono essere inviate tramite l’apposito form disponibile sul sito internet della Fondazione entro e non oltre il 26 marzo 2018 per il Coro e il 14 aprile 2018 per l’Orchestra.

Per il regolamento completo Fondazione Arena invita a consultare la pagina “Ricerca Personale” nella sezione “Lavora con Noi”