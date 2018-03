Fondazione Arena, presentata la nuova squadra dirigenziale. C'è anche Allegrini

Sono stati presentati questa mattina, sabato 3 marzo, i nuovi componenti del Consiglio di indirizzo e la nuova squadra dirigenziale di Fondazione Arena. L’imprenditrice Marilisa Allegrini, a capo di un brand del vino conosciuto in tutto il mondo, è entrata nel Consiglio di indirizzo in rappresentanza di Confidustria Verona. Inoltre, sono stati presenti i componenti della squadra dirigenziale che supporterà il sovrintendente Cecilia Gasdia, la quale ha mantenuto anche la carica di direttore artistico.

La squadra

Da oggi sono operativi: Gianfranco De Cesaris quale direttore operativo e responsabile della gestione aziendale; Francesca Tartarotti per le relazioni sindacali, il personale e gli affari legali; Renzo Giaccheri come consulente aziendale; Gianmarco Mazzi amministratore delegato della società strumentale per la gestione e la realizzazione di tutti gli eventi extralirica. Le nomine sono state deliberate dal Consiglio di indirizzo, riunitosi questa mattina. Erano presenti il Sindaco Federico Sboarina, nonché presidente della Fondazione Arena, la Sovrintendente Cecilia Gasdia, il vicepresidente Giuseppe Riello e i consiglieri Marilisa Allegrini, Gabriele Maestrelli e Flavio Piva.

Verso il rilancio

«Una squadra di professionisti di fama nazionale e internazionale da oggi guiderà la Fondazione Arena verso il suo complessivo rilancio – ha detto il Sindaco -. Dei veri numeri uno nel panorama artistico e manageriale, che ringrazio, non solo per aver accettato questo compito importante ma anche per l’entusiasmo che stanno dimostrando nel ripensare e progettare la crescita dell’ente lirico, e non solo. Nelle prossime settimane, infatti, verrà ricostituita una società strumentale per l’extralirica, affinché tutte le attività siano interne alla Fondazione e tutti i proventi derivanti confluiscano in Fondazione Arena».

Il passato e la "finanza creativa"

Da parte del primo cittadino di Verona Federico Sboarina non è poi mancata anche una stoccata al suo predecessore Flavio Tosi e alla gestione di Fondazione Arena degli scorsi anni: «Avremmo voluto che la gestione fosse unica, tutta in capo alla Fondazione, ma non è stato possibile a causa delle operazioni di "finanza creativa" degli anni scorsi che ci ha lasciato una sanzione da 800 mila euro per evasione di Iva. Inoltre essendo ancora in regime di piano di risanamento, fino al 31 dicembre 2018 dobbiamo tener conto di alcune limitazioni nella gestione per rientrare nella legge Bray».

Tartarotti e Gasdia con stipendi ridotti

Tornando poi a parlare di quanto fatto in questi primi mesi del suo mandato anche in relazione al rilancio di Fondazione Arena, Sboarina ha spiegato: «In questi mesi sono già stati fatti passi importanti, ho incontrato personalmente il commissario straordinario di Governo per le Fondazioni liriche Gianluca Sole, siamo stati in Oman con una produzione e abbiamo tessuto relazioni con Cina e Russia in vista di future collaborazioni. Tutto questo ha risvegliato l’interesse di diversi soggetti privati che hanno dimostrato la volontà di investire nella Fondazione e con i quali speriamo di concludere a breve degli accordi importanti. Un ringraziamento particolare a Cecilia Gasdia e Francesca Tartarotti che hanno ridotto il loro compenso, - ha poi sottolineato Sboarina - contribuendo così ad un risparmio di gestione notevole rispetto alle ultime amministrazioni, ma anche al commissariamento stesso, e a tutti i lavoratori dell’ente lirico che anche per quest’anno non lavoreranno nei mesi di ottobre e novembre rinunciando allo stipendio, ma che sono il punto di forza della Fondazione e che fanno sacrifici concreti per il risanamento dell’ente».