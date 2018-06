Cade con il parapendio e muore a 24 anni. Studiava fisioterapia a Verona

Dolore anche a Verona per la morte avvenuta ieri, 26 giugno, del 24enne Flavio Violetto. Il giovane è precipitato da un'altezza di circa 400 metri mentre era in volo sul parapendio. Il tragico fatto è avvenuto a Semonzo di Borso del Grappa, nel trevigiano, come riportato da TrevisoToday.

Flavio Violetto avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 9 luglio. Era nato a Castelfranco, ma viveva a Cittadella, nel padovano, e studiava fisioterapia all'università di Verona. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, su cui indagano i carabinieri. Dalle prime ricostruzioni si è appreso che il giovane è partito dal Col del Puppolo ma la vela principale del suo parapendio, non si sa come, si è improvvisamente avvitata e lo stesso ha fatto anche la vela di emergenza aperta dal 24enne.