Legnaghese arrestato dai carabinieri dopo un'inseguimento a Fiorano

Ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arnesi da scasso. Sono queste le accuse mosse dai carabinieri ad un 23enne di Legnago e a un 28enne modenese. Accuse che però non rendono l'idea di cosa sia realmente successo intorno all'1.30 della notte di ieri, 29 giugno fra Formigine e Fiorano Modenese.

A riportarlo è la redazione di ModenaToday, che racconta di un inseguimento terminato con un incidente stradale in via Antica Cava, nel territorio modenese di Fiorano. L'inseguimento è partito da Formigine quando una pattuglia dei carabinieri ferma ai bordi di una strada chiede ad una Lancia Ypsilon di fermarsi. A bordo c'è il giovane legnaghese con altre tre persone. I quattro non rispettano l'alt dei carabinieri e accelerano, ma nonostante la velocità e le manovre pericolose non riescono a seminare i carabinieri che nel frattempo si sono messi ad inseguirli.

Dopo qualche chilometro la Lancia Ypsilon finisce contro un'altra auto e termina la sua corsa. Le persone a bordo dell'altra vettura restano ferite in modo non grave. E due uomini a bordo dell'auto in fuga sono riusciti a scappare. I carabinieri sono riusciti ad arrestare solo il 23enne e il 28enne, i quali non si sono fermati perché a bordo di un'auto risultata rubata a Modena. Nell'auto sono stati inoltre trovati utensili e grimaldelli, utili per scassinare.