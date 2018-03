Dicevano di essere tecnici del gas, ma derubano gli anziani. Due arrestati

Hanno collaborato anche i carabinieri di Peschiera del Garda insieme ai colleghi di Desenzano all'arresto di due cittadini albanesi eseguito dai militari dell'Arma piemontese di Mondovì, provincia di Cuneo.

I due arrestati sono finiti ai domiciliari e sono M.E. di 22 anni ed M.K. di 24 anni. Avrebbero messo a segno dei furti nelle abitazioni di cittadini anziani, fingendosi dipendenti di una ditta del gas. E le indagini nei loro confronti non sono terminate, perché i carabinieri vogliono capire quanti furti con raggiro potrebbero essere stati messi a segno nel Nord Italia dai due arrestati.

Come riportato da La Stampa di Cuneo, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei due albanesi dopo un furto avvenuto a San Michele di Mondovì lo scorso 11 luglio. I due avrebbero portato via ad un'anziana signora preziosi e contanti, dicendo di essere tecnici del gas, passati per la lettura del contatore.