Finti tecnici del gas: fermata una coppia dopo una truffa ad un'anziana

Avevano appena venduto ad un'anziana un falso rilevatore del gas, rilasciando una ricevuta apparentemente regolare, quando sono stati bloccati dai carabinieri della stazione di Bardolino e dagli agenti della Polizia Locale dello stess Comune.

I due infatti erano totalmente inconsapevoli che la loro auto Renault Twingo, di colore rosso, fosse ricercata da giorni perché ritenuta in possesso di truffatori. I criminali quindi non hanno neppure fatto in tempo a risalire a bordo per fuggire, che sono stati fermati: dalla perquisizione è emerso un cicalino sonoro del valore di due euro, rivenduto per cento euro all'ignara vittima, e una casacca arancione assimilabile a quella in uso agli operai del gas.

La coppia di truffatori provenienti da Lonato, in provincia di Brescia, è stata colta in flagranza di reato: l'uomo è stato arrestato e la sua complice con funzione di "palo" è stata denunciata. Entrambi attendono ora l'udienza di convalida che si terrà giovedì mattina.