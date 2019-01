Finti tecnici di Acque Veronesi a San Giovanni: truffe e furti in casa

È scattato l'allarme nel comune di San Giovanni Lupatoto per i numerosi casi segnalati di finti tecnici di Acque Veronesi. A far scattare l'allerta è stata sia l'amministrazione lupatotina, che ha avvistato la cittadinanza anche con un post su Facebook, sia l'azienda, che ha indetto una conferenza stampa sul problema.

Secondo quanto riportato finora, si sono verificati diversi episodi di truffa e di tentativi di furti in abitazione compiuti da alcune che persone che indossano un giubbotto giallo, fingendosi incaricati della società consortile. «Acque Veronesi avverte che i controlli sulla qualità dell’acqua non vengono mai effettuati presso le abitazioni private», fanno sapere dal Comune: di questi fatti sono state avvisate le forze dell'ordine, inoltre viene raccomandato ai residenti di «non aprire e non far entrare nessuno nella propria abitazione se non conosciuto».