Finti incidenti per incassare i soldi dell'assicurazione: 12 persone indagate

Dodici persone, di cui quattro carabinieri, in servizio all'epoca alla compagnia di Mercato San Severino (SA), due medici, un avvocato e cinque cittadini, sono al centro di un'inchiesta per falsi sinistri stradali, che vede coinvolta anche Verona.

Come riferiscono i colleghi di BolognaToday, i due medici dell'ospedale di Mercato San Severino dovrebbero rispondere di aver prodotto falsi certificati, da allegare alla documentazione utile per l'incasso dei soldi delle compagnie assicurative, localizzate queste ultime tra Bologna, Trieste, Verona e Trento. Per quanto riguarda l'avvocato invece, sarebbe accusato di essersi sostituito a due suoi clienti, autenticandone la firma, per procedere in giudizio contro una delle compagnie. I cinque privati cittadini invece avrebbero a loro volta architettato un finto incidente stradale, riferendo di essere rimasti anche feriti.

Le dodici persone indagate rischiano ora il rinvio a giudizio, per le accuse mosse ad ognuna di loro, sui fatti che sarebbero avvenuti dal 2015 al 2019.

Per quanto riguarda i carabinieri invece, due di loro, all'epoca in servizio all'aliquota Radiomobile, sarebbero accusati di danneggiamento fraudolento di beni in concorso, oltre che di falso commesso da pubblico ufficiale. Un terzo dovrà rispondere di falsa testimonianza, avendo riferito dinanzi al Giudice di Pace di essere stato testimone di uno dei sinistri attenzionati. Un quarto di aver architettato con un collega un falso sinistro stradale, facendo figurare tra le auto incidentate una di quelle del parco macchine della compagnia di Mercato San Severino.