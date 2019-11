Portavalori assaltato in A22, è una messa in scena delle guardie giurate

Sono bastate poche ore ai poliziotti emiliani per scoprire la messa in scena e risolvere il caso della presunta rapina ad un furgone portavalori avvenuta tra le 2 e le 3 di notte di giovedì 31 ottobre lungo l'autostrada A22, nei pressi di Carpi. Non ci sarebbe stata nessuna rapina, ma un piano architettato dai due uomini che trasportavano i preziosi. I due, con l'aiuto di un complice, avrebbero nascosto l'intero carico in un garage ed hanno poi denunciato la rapina. Gli agenti hanno però scoperto il piano, trattenendo i due responsabili e denunciado a piede libero il basista. L'intera refurtiva è stata recuperata, compresi gli oggetti di valore dell'associazione Watch Passion, presieduta dal Roberto Verde di Goldfingers Orologi Verona.

I presunti responsabili del furto sono due guardie giurate, un 35enne di origine napoletane e un 62enne crotonese, entrambi residenti a Stoccarda, in Germania, dove ha sede anche l'azienda di trasporto per cui lavoravano. Mentre il complice, che aveva il ruolo di basista, è un nipote del 62enne, un artigiano di 44 anni residente nel Reggiano.

Le indagini sono state ricostruite da Francesco Baraldi su ModenaToday. L'attività della polizia è partita a sei ore dalla denuncia di rapina fatta dai due uomini del furgone portavalori. Un inizio ritardato a causa di questioni di competenza territoriale: la rapina sarebbe avvenuta a Carpi, la denuncia era stata fatta a Parma e il furgone svuotato era stato ritrovato nel Reggiano. L'inchiesta è stata attribuita a Modena, la provincia in cui ricade Carpi, e solo dopo questa attribuzione i poliziotti hanno potuto lavorare per svelare, una contraddizione dopo l'altra, il furto pianificato dalle due finte vittime.

Le incongruenze nei racconti delle due guardie giurate ha fatto sorgere i primi dubbi, confermati poi dalle immagini dell'autostrada che hanno ripreso il furgone del commando che avrebbe assaltato il furgone portavalori. Il realtà, quel furgone apparteneva al basista, il quale è stato individuato dagli agenti ed interrogato. Messo sotto torchio, l'uomo è crollato, svelando il piano agli inquirenti.