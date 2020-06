Dopo il lockdown tornano anche i furti in casa al Basson, Olivieri: «Potenziare i controlli»

«Terminata la quarantena, il ritorno alla "normalità" si manifesta purtroppo anche con la ripresa dei reati contro la sicurezza e il patrimonio dei cittadini». A denunciarlo è il consigliere Pd della Terza Circoscrizione Riccardo Olivieri, il quale spiega di aver raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini del Basson che, nel corso degli ultimi giorni, avrebbero subìto furti di biciclette nelle autorimesse. Il consigliere Olivieri rilancia dunque l’allarme su un fenomeno che già prima dell’emergenza Covid si sarebbe presentato con un certa frequenza anche nel quartiere di San Massimo.

«Poco prima dello scoppio dell’emergenza Covid avevamo presentato una mozione contro i furti nelle abitazioni che purtroppo è rimasta nel cassetto a causa della sospensione dei consigli di circoscrizione. - spiega il consigliere Riccardo Olivieri - Sulla ripresa dei furti in abitazioni, scantinati e garage va posta la massima attenzione. Torniamo pertanto a ribadire la necessità che l’amministrazione comunale ottenga il potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine nei quartieri più a rischio come Basson e San Massimo».

La mozione contro i furti al Basson

Le richieste avanzate dal consigliere Pd della Terza Circoscrizione Riccardo Olivieri non si limitano tuttavia a questo: «Chiediamo inoltre di organizzare in coordinamento con gli organi di polizia e di esperti di sicurezza, - aggiunge Olivieri - incontri pubblici sul territorio, al fine di istruire i cittadini sui comportamenti che è opportuno tenere per prevenire e contrastare i furti nelle abitazioni. Al di là del valore venale del danno, la violazione degli spazi abitativi mina in profondità il legame sociale e il senso di sicurezza dei cittadini, ritengo sia dunque importante parlarne e far sentire alle vittime la vicinanza delle istituzioni, - conclude Olivieri - fornendo a tutti gli interessati le corrette informazioni onde evitare soluzioni "fai da te" che spesso producono più problemi di quanti vorrebbero risolverne».