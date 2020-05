Possibile rinvio a giudizio per gli accusati dell'omicidio del clochard a Villafranca

È terminata l'indagine sull'omicidio di Vasile Todirean, il 42enne romeno morto nel settembre scorso in ospedale. L'uomo, a luglio, era stato pestato nella stazione di Villafranca e al suo corpo era stato dato anche fuoco. Ritrovata il mattino dopo il pestaggio, la vittima era stata portata a Borgo Trento dove è anche riuscita a risvegliarsi prima di spirare. Nel frattempo, la polizia aveva identificato i tre presunti aggressori e proprio a loro è stata da poco notificata la conclusione dell'indagine del pubblico ministero Elvira Vitulli, come riportato da TgVerona. Ed è molto probabile che per i tre sia richiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato.

I tre presunti omicidi sono un 42enne di Villafranca e due clochard, come la vittima, un italiano di 64 anni e un romeno di 60 anni. L'aggressione sarebbe nata da una discussione su vino e sigarette. E a confermare alcune tesi accusatorie ci sarebbero anche le versioni fornite da due testimoni oculari.