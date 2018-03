PdF chiede a Sboarina di "censurare" Elton John in Arena e Pasetto attacca

Filippo Grigolini e il Popolo della Famiglia stanno arrivando al grottesco! Adesso in nome della protezione della famiglia naturale sono arrivati persino a chiedere al Sindaco Sboarina di censurare il concerto di Elton John in programma per il maggio del 2019. Stiamo parlando di uno dei più grandi artisti della musica mondiale e gli vogliamo togliere la libertà di espressione nell’Arena di Verona perché è omosessuale e padre di 2 bambini?!

È la risposta di Giorgio Pasetto, Presidente di Area Liberal, alle affermazioni rilasciate da Fillippo Grigolini, in merito all'annuncio della doppia data di Elton John, che si terrà in arena nel maggio del 2019.

Il presidente del Popolo della Famiglia, in un'intervista al Corriere di Verona, ha espresso la propria contrarietà all'esibizione del cantante inglese, reo di essere sposato con un altro uomo e padre, chiedendo al primo cittadino Sboarina di negargli l'autorizzazione: "Spettasse a me decidere, lo farei lo so, è una scelta difficile. Lo so, scoppierebbe il finimondo. Ma si tornerebbe finalmente a parlare di utero in affitto, un fenomeno che continua a esistere ma che è scomparso dal dibattito pubblico, quasi normalizzandosi".

Ricordo a Grigolini ed ai suoi “seguaci” - ha proseguito Pasetto - che l’Arena è proprietà della città di Verona e dei suoi cittadini e che, sino a prova contraria, la nostra città si trova in uno Stato laico come quello italiano. Quindi nè i sostenitori della famiglia naturale nè il Sindaco o l’Amministrazione di Verona possono arrogarsi il diritto di discriminare Elton John in nome delle sue tendenze sessuali e modello familiare. Ci stiamo rendendo ridicoli agli occhi del mondo e soprattutto stiamo commettendo una violazione dei diritti umani fondamentali. Ricordo inoltre che Elton John oltre alle centinaia e centinaia di concerti in tutto il mondo ha pure cantato al funerale di Lady Diana in mondovisione. Ed ora non dovrebbe cantare nell’Arena? Forse sarebbe più corretto che il PDF evitasse di istigare all’omofobia e all’odio facendo accollare a Verona un marchio di città chiusa mentre la nostra città vanta una forte tradizione culturale sociale e turistica di apertura al mondo. Tutto mi fa pensare che a fronte dell’insuccesso elettorale con meno dell’1% a livello nazionale il PDF voglia ora rilanciare la sua ideologia discriminatoria per attirare nuovi consensi e nuova linfa vitale “utilizzando” in modo arbitrario il concetto famiglia naturale. A nome di Area Liberal ama anche di tutti i cittadini laici e cattolici si Verona spero che nè il Sindaco nè alcun altro politico veronese possa dare spazio ad una tale follia.

Dopo la vicenda legata al concerto di Marilyn Manson che si è tenuto a luglio dello scorso anno, un'altro concerto viene quindi preso di mira dalla frangia cattolica più radicale, che anche questa volta si prepara a "farsi sentire".