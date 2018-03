Weekend dedicato alle figurine nel villaggio Panini in piazza Bra a Verona

In questo fine settimana a Verona torna il grande appuntamento con il "Panini Tour Up! 2018". La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione Calciatori 2017-2018 dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 24 e domenica 25 marzo in Piazza Bra.

Decine di migliaia di piccoli e grandi collezionisti potranno così incontrarsi nel villaggio Panini per scambiare le proprie doppie e per partecipare alle Figuriniadi, misurandosi con giochi a premi come il Figu Record, il Figu Quizzone e il Figu Caveau. In palio, l'Almanacco Illustrato del Calcio 2018, zainetti, portachiavi e tante bustine di figurine. Inoltre, coloro che avranno completato interamente l'album potranno accedere all'area esclusiva del Panini Box, dove riceveranno uno straordinario kit di regali e il prestigioso timbro ufficiale.

Per facilitare la partecipazione, i collezionisti potranno pre-registrarsi online sul sito www.paninitourup.it.

Siamo lieti di tornare a Verona e in tante città italiane e di incontrare migliaia di appassionati delle figurine di tutte le età - ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini - Per questa nuova edizione della nostra grande iniziativa itinerante, grazie anche alla partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, abbiamo voluto dedicare ai collezionisti Panini un'offerta di intrattenimento ancora più coinvolgente, con un vero e proprio villaggio che offre tante attività e spazi dedicati a tutta la famiglia.

La collezione Calciatori 2017-2018 comprende quest'anno 746 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B ConTe.it, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. Il maxi-album di 128 pagine ha una copertina caratterizzata dall'immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del campionato in corso. Sul fronte delle figurine sono riportati come di consueto i principali dati anagrafici e calcistici di ogni giocatore, mentre sul retro dei calciatori di Serie A TIM e Serie B ConTe.it sono pubblicate notizie curiose e spunti storici sulle squadre e sui grandi campioni del calcio italiano. La collezione è anche accompagnata dalla grande operazione Calciatori Gol!: all'interno delle bustine è possibile trovare dei buoni-premio con la scritta "Hai Vinto", che consentono di ricevere subito in edicola 1 o 3 bustine speciali "Calciatori Gol!".