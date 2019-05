Figlia trova il padre incosciente nella stalla e lancia l'allarme ai soccorsi

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente agricolo avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Sanguinetto, costato l'urgente ricovero di un uomo.

Secondo quanto appurato, il 50enne sarebbe stato trovato privo di sensi nella stalla di via Rangona dalla figlia di circa 11 anni, la quale avrebbe avuto la prontezza di lanciare la richiesta di aiuto, intorno alle 17.30: sul posto si sono dunque precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno fornito le prime cure all'allevatore per poi trasportarlo all'ospedale di borgo Trento in codice rosso, a causa di un presunto forte trauma cranico.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Legnago e i tecnici Spisal, che stanno lavorando per ricostruire la vicenda.