Fidas Verona spegne venti candeline e rinnova i suoi vertici provinciali

Vent’anni dalla parte della vita, per promuovere il dono del sangue. Fidas Verona sabato prossimo, 14 aprile, spegnerà 20 candeline.

A partire dalle 15, i donatori si troveranno all'auditorium della Camera di Commercio per eleggere i nuovi organi provinciali (presidente e consiglieri). Alle 17 ci sarà un convegno incentrato sui 20 anni di Fidas Verona, in cui saranno tracciati i momenti più significativi della storia dell'associazione. Alle 19 è previsto il taglio della torta con il nuovo presidente provinciale, che succederà a Massimiliano Bonifacio, giunto alla scadenza di due mandati quadriennali.

La storia di Fidas Verona è formata da migliaia di volontari e litri di sacche di sangue donate. Dal 1998 i numeri sono cresciuti costantemente: dagli 8.000 donatori iniziali si è arrivati agli attuali 11.588, mentre le 14.742 donazioni del 1998 sono salite alle 21.263 del 2017. Fin dagli inizi, con grande entusiasmo i donatori si sono dati da fare per promuovere il dono in ogni luogo: dallo stadio Bentegodi, con i cappellini rossi fatti indossare ai calciatori dell'Hellas, fino ai tantissimi eventi organizzati in ogni angolo della provincia e nelle scuole. Un grande momento fu quello del congresso nazionale Fidas del 2006, che si tenne a Verona e portò oltre 13.000 donatori da tutta Italia a sfilare in piazza Bra.

Fidas Verona oggi conta 78 sezioni ed è sempre in prima linea nel sensibilizzare al dono del sangue, di cui c’è costante bisogno.