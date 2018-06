Fibra ottica, i lavori in città: "Probabili disagi ma occasione da non perdere"

“Avvisiamo i cittadini che nei prossimi giorni potranno verificarsi piccoli disagi alla viabilità, ma si tratta di cantieri improrogabili e che, una volta terminati, restituiranno ai quartieri strade completamente riqualificate. Senza contare i benefici che la banda ultra larga porterà alla cittadinanza e a tutto il territorio”.

Questo il commento dell'assessore alle Strade Marco Padovani sui lavori per la banda ultra larga di Oper Fiber, che, per conto dello Stato, gestisce l’attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione della rete ultraveloce. Un intervento di portata nazionale, che a Verona ha visto i primi cantieri già a febbraio nelle zone di Quinzano, Ponte Crencano e Navigatori. Lavori poi proseguiti a Borgo Milano e in questi giorni avviati alle Golosine, Santa Lucia e Borgo Trento, per un cronoprogramma che si completerà entro l’estate, prima dell’inizio dell’anno scolastico.

“La sistemazione delle strade interessate dagli scavi viene eseguita dalla stessa società Open Fiber – spiega Padovani -, con due interventi specifici. Un primo ripristino provvisorio, necessario per l’assestamento del terreno e, successivamente, un ripristino definitivo, con migliorie al manto stradale attuale. Si tratta di numerose vie cittadine, alcune anche di lunghezza importante, come ad esempio via Santini e via Magellano, che saranno dotate di un nuovo e definitivo manto stradale. Ricordo che si tratta di cantieri improrogabili e che il Comune non poteva evitare, e che potrebbero coincidere con altri lavori di manutenzione già programmati per l’estate, periodo di vacanze e con le scuole chiuse”.

Così, dopo una serie di interventi finalizzati all’infrastrutturazione del territorio, la società ha concordato con il Comune di Verona un cronoprogramma di ripristini definitivi nelle strade in cui è stata già posata la polifora per la posa dei cavi in fibra ottica. A metà luglio partiranno le attività di riqualificazione del manto, che riguarderanno in primo luogo alcune arterie della frazione di Quinzano e della zona Borgo Milano-Navigatori.

Al termine del tavolo tecnico-istituzionale dello scorso 19 giugno, a cui hanno preso parte l’Assessore Marco Padovani e i rappresentanti di Open Fiber, è stato approvato un corposo piano per riasfaltare, in via definitiva, circa 4.5 km di manto stradale della città; a seguito dei suoi interventi di scavo, Open Fiber effettua infatti prima un ripristino provvisorio necessario per l’assestamento del terreno e, successivamente, procede con un ripristino definitivo, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

Secondo il cronoprogramma concordato, tra poche settimane si partirà completando la riqualificazione di via Magellano e delle strade limitrofe, e realizzando interventi particolarmente attesi dalla cittadinanza nel quartiere Quinzano; a seguire, lavori in via Santini, via XXIV Maggio e via Cesiolo, che Open Fiber ha anticipato rispetto al piano iniziale accogliendo la richiesta del Comune di procedere al ripristino completo entro settembre, per favorire una ripresa senza intoppi delle attività nella scuola Fraccaroli. Le successive riasfaltature interesseranno poi i quartieri di Ponte Crencano e di Borgo Trento.

A seguito di accordi con il Comune, Open Fiber ha intenzione di realizzare nella città di Verona una rete in fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home), che garantirà a cittadini, Enti e imprese una connessione ultraveloce e sicura. La società utilizzerà nella maggior parte dei casi cavidotti e reti sotterranee già esistenti, al fine di ridurre l’impatto sul territorio.

Queste alcune delle vie cittadine interessate dagli interventi di ripristino definitivo del manto stradale, per circa 4,5 km di strada riasfaltata: via Cesiolo (metri 470), via Carso (m. 320), via Santini (m.430), via XXIV Maggio (m.243), via Selva (m.208).