Domato l'incendio di Povegliano, tecnici Arpav al lavoro: "State in casa con le finestre chiuse"

L'imponente incendio scoppiato a Povegliano Veronese nella mattinata di oggi presso la ditta Sev, dedita alla gestione dei rifiuti, è stato finalmente domato grazie all'operare dei vigili del fuoco.

Le condizioni di sicurezza dell'area sono state ripristinate, ma continua la fase di attenzione massima per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria da parte dei tecnici di Arpav.

Il Comune di Povegliano in merito ha confermato in questi istanti la raccomandazione rivolta a tutti i cittadini di non fuoriuscire dalle proprie abitazioni, mantenendo le finestre chiuse e non azionando i condizionatori:

«La situazione è sotto controllo per quanto riguarda il fuoco. - si legge nella nota diramata dal Comune - Sul posto l’ARPAV sta monitorando l’aria. Si raccomanda assolutamente di non uscire e di chiudere le finestre, spegnendo ogni sistema che ricircoli l’aria di casa (aria condizionata e simili).

Risultati analisi Arpav: "48 ore per la diossina"

Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, nelle prossime ore dovrebbero essere divulgati i primi dati delle rilevazioni della qualità dell'aria compiute da Arpav. Per quanto riguarda invece le analisi volte in particolare a rilevare l'eventuale presenza o meno di diossina serviranno non meno di due giorni prima di avere risposte certe:

«L’ARPAV comunica che i primi risultati sull’analisi dell’aria saranno disponibili fra poche ore. - si legge in una nuova nota del Comune di Povegliano Veronese - Per accertare la presenza di diossina servono almeno 48 ore».

Il primo cittadino di Povegliano Veronese Lucio Buzzi ha inoltre firmato un'ordinanza con la quale «in via del tutto precauzionale» e «fino all'esito delle analisi in corso da parte di Arpav» viene vietato esplicitamente di «trattenersi all'aperto», ma anche di «consumare verdure ed ortaggi coltivati per uso domestico negli orti o coltivazioni».

La situazione nel Comune di Verona

Anche il Comune di Verona è attualmente in costante contatto con le autorità preposte al monitoraggio dell’incendio che si è verificato a Povegliano. Al momento non ci sono segnalazioni di allerta per Verona.

L’unico avvertimento proveniente da Palazzo Barbieri, per quanto riguarda i quartieri in direzione di Povegliano, è di tenere le finestre chiuse come misura contro l’eventuale cattivo odore.