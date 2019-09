Paura in autostrada: a fuoco un'automobile alimentata a Gpl

Poco prima delle 19 di sabato 31 agosto, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti sull'autostrada A4 per l'incendio di una vettura. Giunto in prossimità del chilometro 260+800 in direzione Milano, il conducente di una Seat Altea alimentata a Gpl si è accorto del fuoco che usciva dal vano motore e subito si è fermato in corsia di emergenza.

Avvertiti dallo stesso guidatore, i pompieri sono giunti con una squadra ed hanno avuto ragione del fuoco che aveva già avvolto l'intera macchina. Durante l'intervento il traffico, già molto sostenuto, è stato ridotto su due sole corsie di marcia. Tutti illesi gli occupanti del veicolo andato a fuoco. L'intervento è terminato alle 20 circa, con la riapertura dell'intera viabilità.

Incendio in A4 a Peschiera del Garda