Fiab partecipa alla Befana del Vigile e rilancia la punzonatura delle bici

Anche quest’anno Fiab Verona parteciperà alla Befana del Vigile per rendere omaggio agli uomini e alle donne del Comando e per ricordare che non esistono soltanto i veicoli a motore.

Sabato 6 gennaio 2018, con ritrovo in Piazza San Zeno alle ore 10.15 e partenza alle 10.30, verrà effettuato un facile giro in bicicletta di circa 2 chilometri con arrivo in Bra, dove verranno depositati i tradizionali doni davanti alla pedana del vigile.

Fiab invita tutti i ciclisti ad unirsi alla pedalata e a portsre un omaggio non deperibile e non alcolico (pasta, riso, scatolame) che verrà poi devoluto ai frati di San Bernardino. Ma la giornata sarà inoltre l'occasione per lanciare la campagna punzonatura 2018: l’appuntamento in questo caso è dalle 10.00 alle 12.30 circa al gazebo Fiab che verrà allestito in piazza Bra vicino al monumento Vittorio Emanuele.

Il servizio di punzonatura della bicicletta sarà gratuito per i residenti a Verona. E’ necessario portare un documento di identità e la tessera sanitaria. Caldamente consigliata la pre-registrazione sul sito Fiab http://www.fiabverona.it/marchiatura/ di cui occorrerà esibire la ricevuta.