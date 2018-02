Il Festival Show non passerà da Verona: la serata finale si terrà a Trieste

Ciò che era stato ipotizzato nei giorni scorsi alla fine si è concretizzato: non sarà l'Arena di Verona ad ospitare la serata finale del Festival Show 2018, che avrà luogo invece in piazza dell'Unità d'Italia, a Trieste, il 1° settembre.

Dopo dieci anni di successi, di cui gli ultimi quattro che hanno visto l'ultimo appuntamento svolgersi nella splendida cornice dell'anfiteatro scaligero, l'evento che fa capo a Radio Birikina e Radio Bella & Monella non passerà dal capoluogo scaligero.

Una decisione arrivata sulla base delle linee guida adottate per l'assegnazione degli spettacoli dell'extra lirica. Al Festival Show infatti veniva concesso l'utilizzo dell'Arena a costo zero, mentre l'attuale amministrazione comunale avrebbe proposto altre location al posto dello storico monumento.

"Siamo orgogliosi del percorso fatto con l'Amministrazione comunale di Trieste – ha affermato il coordinatore dell'evento Paolo Baruzzo – che ha creduto con convinzione al nostro progetto tanto da stimolarci a trasferire nella prestigiosa Piazza Unità d'Italia la finalissima del tour. Questa è la prima conferenza stampa per il lancio della finalissima 2018. Arriviamo con la consapevolezza e l'esperienza di questi anni di strepitosi successi. Siamo convinti che Trieste ci accoglierà al meglio e l'epilogo di Festival Show 2018 rappresenterà una grande opportunità reciproca".