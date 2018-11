Tutti i Santi. I musei, le messe del Cimitero monumentale e la viabilità

In occasione della Festa di Tutti i Santi, giovedì 1 novembre, alle ore 10, si terrà la Santa Messa nella chiesa Santissimo Redentore del Cimitero Monumentale; canterà il gruppo Alpini di Borgo Venezia. Alle ore 15 seguirà la preghiera del Santo Rosario e alle 15.30 la liturgia per i Defunti, con il vescovo Monsignor Giuseppe Zenti.

Si ricorda che, per la festività, gli orari dei musei e dei monumenti subiranno alcune variazioni. Saranno aperti dalle 8.30 alle 19.30 il Museo di Castelvecchio, il Museo Archeologico al Teatro Romano e il Teatro Romano, il Museo Maffeiano, il Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta; l’anfiteatro Arena e la Casa di Giulietta. Il Museo di Storia Naturale sarà invece aperto dalle 14 alle 18; la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti a Palazzo della Ragione dalle 11 alle 19; la Torre dei Lamberti dalle 11 alle 19. Rimarranno chiuse la Chiesa di San Giorgetto (per restauro) e le Arche Scaligere.

VIABILITÀ - Subirà alcune modifiche la viabilità nelle vicinanze del Cimitero Monumentale, nelle giornate delle celebrazioni per la Festa di Tutti i Santi e delle commemorazioni per i caduti di guerra, così da consentire l’afflusso delle persone.

Nelle giornate 1 e 2 novembre, dalle ore 8 alle 20, in via Campo Marzo, la sosta nelle aree di parcheggio vicine all’ingresso secondario del cimitero sarà limitata a 60 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario. In via dal Vino, sempre dalle 8 alle 20 per entrambe le giornate, verrà vietata la sosta; prevista la rimozione forzata dei veicoli.

Vietato il transito dei mezzi pesanti, con carico superiore a 5,5 tonnellate, tra il semaforo di piazzale del Cimitero e via Torbido, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di ATV.

Venerdì 2 novembre, fino a mezzogiorno, sul piazzale antistante l’ingresso secondario del Cimitero, lato via Campo Marzo, sarà vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, eccetto per i mezzi delle autorità civili e militari.

Per entrambe le giornate, sul piazzale del Cimitero Monumentale sarà istituito un posteggio per i taxi.