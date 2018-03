Festa delle Donne, una tavola rotonda sul tema delle molestie sul lavoro

Le molestie sui luoghi di lavoro saranno il tema della tavola rotonda organizzata da Ve.G.A., Veronesi Giuriste Associate, per giovedì 8 marzo alle 13 nella sala convegni della Banca Popolare di Verona in via San Cosimo 10.

Sono 1.404.000 le donne italiane che nel corso della vita lavorativa hanno subito molestie o ricatti durante la loro attività professionale, 425mila negli ultimi tre anni, secondo gli ultimi dati Istat. Il responsabile è di solito un uomo (97%) che molesta promettendo un avanzamento di carriera, preferendo ricorrere ad allusioni pesanti più che al contatto fisico. Le donne, pur ritenendo la molestia un fatto grave, difficilmente denunciano l'accaduto e pochissime ricorrono alle vie legali.

Paradossalmente - ha evidenziato Elisabetta Baldo - le aziende oggi hanno attenzione massima alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ma nessuna o pochissima attenzione al clima umano che si va creando all'interno, lasciando ai singoli la gestione di dinamiche difficili. Con questa iniziativa desideriamo riflettere, come abbiamo fatto per tutti i temi al femminile che abbiamo trattato in questi anni, sulla necessità di prevenire la nascita di un clima umano che permetta lo sviluppo di comportamenti qualificabili come molestie sessuali, alla stessa stregua in cui si prevengono i pericoli fattuali, concreti, quali i guasti elettrici, gli incendi e gli allagamenti. Nello stesso tempo vorremmo sensibilizzare le donne a imparare ad interpretare un comportamento molesto sin dal suo nascere, e ad avere subito gli strumenti per contrastarlo e il coraggio di denunciarlo. Del resto, le molestie, perpetrate per lo più dagli uomini, non sono tanto determinate da un interesse sessuale, ma dal desiderio di intimidire e umiliare, dimostrando il proprio potere e considerare la donna come proprio oggetto sessuale.