Per l'8 marzo, la Polizia propone la sua campagna "Questo non è amore"

L'aveva proposta in occasione di San Valentino e la ripeterà per la Festa della Donna di domani, 8 marzo. La Polizia di Stato presenta nuovamente la propria campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, intitolata "Questo non è amore". Con l'obiettivo di realizzare uno spazio di incontro e fornire informazioni e sostengo, gli agenti saranno in piazza Bra dalle 10 alle 18 con uno stand e una postazione mobile, assicurando la presenza di un'equipe multidisciplinare prevalentemente composta da operatrici di polizia specializzate nella gestione dei reati di questo tipo.

Allo stand sarà distribuito materiale divulgativo multilingue proprio per garantire assistenza alle donne di tutte le culture e nazionalità. Gli operatori saranno in grado di assicurare anche l'immediata informazione all'autorità giudiziaria in caso di ricezione di denunce.

Ma non sarà l'unica iniziativa prevista per l'8 marzo. La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda ha deciso di celebrare la festa di domani con due diversi e importanti momenti. Alle 9, alla presenza di più di 100 studenti delle scuole medie di Peschiera, i frequentatori del 199esimo corso metteranno in scena una rappresentazione teatrale ispirata al libro del direttore della scuola dal titolo "L'amore che non è". Al termine dello spettacolo, i 214 allievi agenti e gli studenti si sposteranno davanti all'ingresso della scuola sarà scoperta una panchina rossa contro la violenza sulle donne, donata dal Comune di Torri del Benaco.

Una replica dello spettacolo, aperta al pubblico e alla comunità, avrà si terrà domenica 11 marzo alle 18.30 al teatro del Circolo Noi di Cavalcaselle, in via Fiera 13.