Festa della Donna, l'assessore regionale Manuela Lanzarin a Verona

Tra i tanti appuntamenti e inviti per l'8 marzo, l'assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin ha scelto quello del circolo Acli Colf di Verona, previsto per domani alle 14.30 nella sala civica Elisabetta Lodi di via San Giovanni in Valle, a Verona. La responsabile delle politiche sociali della Regione Veneto si confronterà con il presidente provinciale delle Acli scaligere Italo Sandrini, la presidente dell’Associazione donne moldave Tatiana Nogailic, il presidente dell'impresa sociale Michele Orlando e Gloria Albertini, del Centro studi immigrazione di Verona, sulla condizione e le prospettive del ruolo delle assistenti familiari.

La presenza delle cosiddette badanti nelle nostre case diventa un servizio sempre più indispensabile alle famiglie, soprattutto per la cura delle persone anziane e non più autosufficienti, ma anche per affiancare i genitori nella crescita dei figli - ha commentato l'assessore regionale - Si tratta in prevalenza di donne, che aiutano altre donne, a conciliare tempi di vita e di lavoro, in una logica di redistribuzione dei carichi assistenziali e di condivisione di risorse.

Per sostenere questa forma sussidiaria e spontanea di welfare familiare, la Regione Veneto ha promosso nell'autunno scorso una legge di regolamentazione e qualificazione delle assistenti familiari. "Uno strumento in più per dare dignità e rilievo al loro lavoro, per facilitare l'incontro tra famiglie e assistenti competenti e per creare alleanze preziose tra donne", ha aggiunto l'assessore Lanzarin.