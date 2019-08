Ferragosto sicuro: maggiori controlli nei comuni a maggior afflusso turistico

A ridosso di Ferragosto verranno intensificate le misure di controllo del territorio e di prevenzione dei reati. A comunicarlo è la Prefettura di Verona, che d’intesa con la Questura ed i Comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, ha disposto lo sviluppo di mirati e coordinati servizi delle forze dell’ordine nel capoluogo e nei comuni scaligeri a maggior afflusso turistico.

Oltre al rafforzamento del dispositivo di controllo in atto nei comuni del lago di Garda, in particolare sono stati programmati nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, specifici servizi di polizia di prossimità che vedranno il centro storico di Verona vigilato durante l’intero arco orario diurno e serale da pattuglie appiedate composte da unità della Polizia di Stato e da militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Tale dispositivo, che integra e si aggiunge alle attività di contrasto al crimine già in atto in tutta la città, vedrà anche il concorso di servizi svolti negli stessi giorni e negli analoghi quadranti orari dal personale della Polizia Locale del capoluogo.