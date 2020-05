Fermi in auto con a bordo arnesi da scasso: dopo il controllo, scatta la denuncia

Erano circa le 17.30 di giovedì e i carabinieri della sezione radiomobile di Verona stavano perlustrando il quartiere Golosine, quando hanno notato un'auto ferma in via Tanaro con due occupanti a bordo. È scattato così il controllo, che ha portato all'identificazione dei due uomini presenti a bordo dell'Alfa Romeo 149: un classe 1981 e uno 1994, entrambi romeni.

Uno dei due, il conducente e proprietario del veicolo, risultava avere ben tre rintracci a suo carico: uno emesso dalla Questura di Mantova lo scorso aprile, per la notifica di un foglio di via e divieto di ritorno nel Comune di Castelbelforte della durata di 3 anni; un altro emesso dalla stazione dei carabinieri di Vigasio, sempre in aprile, per la notifica di un verbale COVID19; ed un terzo infine dalla stazione carabinieri di San Giovanni Lupatoto, ancora una volta per la notifica di un verbale COVID19, risalente a marzo scorso.

Oltre alle innumerevoli sanzioni e misure preventive a suo carico, ad insospettire gli uomini dell'Arma sono stati i numerosi precedenti di polizia a suo carico, tra i quali il possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, oltre a quelli per reati contro il patrimonio.

Visti i precedenti, le forze dell'ordine hanno deciso di procedere alla perquisizione personale e veicolare, che avrebbe permesso loro di scovare nella vettura una pinza in ferro a pappagallo di 24 centimetri, che sarebbe stata nascosta una tasca porta oggetti dell’auto, e 4 barrette in ferro piegate in più punti, trovate sotto alcuni abiti poggiati sui sedili posteriori.

I carabinieri hanno dunque denunciato in stato di libertà il proprietario dell’auto, per possesso ingiustificato di chiavi e/o grimaldelli.