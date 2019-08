Non si controlla più, estrae un coltello in piazza Bra e viene bloccato

Un giovedì pomeriggio che in pochi dimenticheranno quello di oggi, 22 agosto, in piazza Bra a Verona. Dopo le 16, un uomo italiano, classe 1972, ha seminato il panico tra i passanti, perdendo il controllo e brandendo un grosso coltello da cucina. L'uomo non ha aggredito nessuno e fortunatamente non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 perché non ci sono stati feriti.

Le forze dell'ordine sono state allertate da un cameriere e dall'assessore alla sicurezza del Comune di Verona Daniele Polato, il quale si trovava fortuitamente in piazza. Sul posto sono accorsi poliziotti, carabinieri e agenti della municipale veronese. L'uomo con l'arma bianca è stato immobilizzato e caricato in un'auto dei carabinieri per essere portato in caserma, dove si cercherà di capire le motivazioni del suo comportamento. Ai carabinieri, l'uomo fermato avrebbe detto il suo nome e cognome e si sarebbe consegnato senza opporre resistenza.