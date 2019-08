Cronaca Borgo Trento / Via Quarto Ponte

Rapina in casa a Borgo Milano, 27enne sospettato di essere uno degli autori

Il giovane è stato intercettato al casello di Verona Est con parte della refurtiva ed è stato messo in carcere. Il colpo era stato messo a segno lo scorso 25 luglio in un'abitazione di via Quarto Ponte