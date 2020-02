Fermato per la quarta volta senza patente: denuncia e sequestro del mezzo

Per quarta volta lo hanno fermato senza patente ed è dunque scattata la denuncia.

Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Verona, nella notte tra venerdì e sabato, ad eseguire un controllo sulla BMW 320 condotta da un cittadino cinese di 38 anni, residente in provincia, che in quel momento transitava in via Flavio Gioia, nel quartiere di borgo Roma.

Nell'occasione i militari hanno accertato che l'uomo non ha mai conseguito la patente di guida e che tale violazione gli era già stata contestata altre tre volte nell'ultimo anno. Inevitabile dunque il sequestro amministrativo del veicolo e la denuncia dello straniero all'autorità giudiziaria.