Fermato con la droga in auto, macellaio veronese arrestato dai carabinieri

Fermato per un banale controllo, è apparso piuttosto nervoso ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona, che hanno deciso di procedere con la perquisizione scoprendo cosa aveva da nascondere.

Nella serata di domenica le manette sono scattate per un macellaio veronese classe 1975, incensurato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato in macchina all'altezza di via Palladio, l'uomo è stato trovato in possesso di due ovuli in cellophane contenenti circa 20 grammi di hashish. La perquisizione allora è stata estesa alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti dai militari altri due ovuli dello stesso peso e sostanza, due bilancini e la somma di circa 600 euro, ritenuta il provente dell'attività illecita.

Nel corso della direttissima che si è tenuta lunedì mattina, il giudice ha convalidato l'arresto e condannato il veronese a 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa, con pena sospesa.