Fermato, cerca di liberarsi della cocaina e poi aggredisce i carabinieri

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Sono le accuse che hanno portato all'arresto, nella notte tra domenica e lunedì, di un cittadino marocchino classe 1983, pregiudicato, da parte dei carabinieri della stazione di San Michele Extra.

Stando a quanto riferito dall'Arma, i militari avrebbero fermato l'uomo in via Monte Tesoro per un semplice controllo, ma questi si sarebbe mostrato subito nervoso e agitato: il nordafricano avrebbe provato a disfarsi immediatamente di quanto avesse nelle tasche, senza avere fortuna. Agli occhi degli operatori infatti non sono sfuggite le mosse dell'uomo, che avrebbe provato a buttare via 70 grammi di cocaina.

Recuperato dunque lo stupefacente, hanno preso il via le pratiche per l'identificazione, ma proprio a quel punto il marocchino avrebbe dato in escandescenza: fuori di sè per essere stato colto con le mani nel sacco, si sarebbe scagliato sui militari a suon di calci pugni, i quali alla fine lo avrebbero bloccato con non poca difficoltà, per portarlo poi in caserma in stato di arresto.