Fermato in auto senza assicurazione, aveva però la cocaina: arrestato

La rete dei controlli tesa dai carabinieri di Verona nello scorso fine settimana, ha portato all'arresto di un altro pregiudicato, fermato in possesso di droga. Nel pomeriggio di sabato infatti i militari della sezione radiomobile hanno messo le manette ai polsi di un cittadino ivoriano classe 1963, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L'uomo si trovava al volante della propria Nissan Micra, quanto è stato fermato in viale Piave per un semplice controllo, durante il quale è emerso che l'uomo viaggiava senza copertura assicurativa. Stando a quanto riferito dall'Arma, quando questa mancanza gli è stata contestata, lo straniero avrebbe iniziato ad agitarsi in maniera giudicata eccessiva per essere "solo" stato fermato senza assicurazione, arrivando anche a tremare. Insospettiti da questo atteggiamento, i carabinieri hanno deciso di condurlo in caserma per verifiche più approfondite: così, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, suddivisi in due involucri da 5, ben nascosti sotto i vestiti. La perquisizione si è poi spostata al suo domicilio, dove sarebbe stato rinvenuto un bilancino elettronico.

Portato dunque nella casa circondariale di Montorio, nel pomeriggio del 26 maggio si è poi tenuta l'udienza che ha convalidato l'arresto: resterà in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

