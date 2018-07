Fermato con un etto di marijuana in auto: giovane operaio finisce nei guai

I carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo stavano svolgendo alcuni controlli sul territorio, quando hanno fermato un 20enne veronese a bordo della propria auto per delle verifiche di routine.

Il giovane, incensurato e di professione operaio, è apparso ai militari insolitamente nervoso e agitato: questo ha fatto insospettire gli operatori, che lo hanno invitato a scendere dal mezzo per un controllo più approfondito, che ha portato alla luce ben 100 grammi di marijuana, 280 euro in contanti.

Per il 20enne dunque sono scattate le manette e martedì mattina è comparso davanti al giudice, il quale ha convalidato il provvedimento prima di rimetterlo in libertà e rinviare il processo a novembre.