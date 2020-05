Fermati, dal controllo spuntano 20 mila euro e 6 orologi: coppia denunciata

Due coniugi di orgine moldava sono stati denunciati dai carabinieri dell'aliquota radiomobile e della stazione di San Bonifacio nel pomeriggio di martedì, dopo essere stati trovati in possesso di un vero e proprio "tesoretto", che era nascosto all'interno della propria auto.

I militari li avevano fermati per un semplice controllo stradale e, nonostante i due sembrassero tranquilli, hanno sospettato potessero nascondere qualcosa. Sono partite così le verifiche approfondite del mezzo, che hanno portato a scoprire, nascosti in un vano ricavato sotto la ruota di scorta, circa 20 mila euro suddivisi in banconote di vari tagli, 5 orologi pregiati e un "jammer": quest'ultimo è un disturbatore di frequenza, solitamente utilizzato dai criminali dediti alla commissione di reati contro il patrimonio. A quel punto la perquisizione si è spostata all'abitazione dei due, dove sarebbero stati rinvenuti altri mille euro, 6 orologi pregiati, 5 cellulari, 1 tablet e vari monili in oro.

Il tutto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri e sarà oggetto di analisi per stabilirne autenticità e provenienza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.