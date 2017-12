Fermate Atv al buio, Federico Benini: "Set perfetti per dei film horror"

Buie, tetre ed umide, perfette per ambientarvi un film dell’horror, infatti i residenti non si fidano ad attendere a lungo il bus.

In questo modo il consigliere comunale PD Federico Benini descrive come appaiono alcune fermate dell'Atv di sera. E in orario invernale, la sera non cala tanto tardi, già intorno alle 17 comincia ad essere buio e magari chi torna a casa con l'autobus si trova ad attendere il mezzo pubblico in un luogo tutt'altro che rassicurante.

Benini ha fotografato otto fermate del Saval, tra via Faliero, via Emo e via Da Mosto, e ipotizza che la situazione anche nel resto della città non sia tanto differente. Una situazione che potrebbe creare disagio soprattutto per gli anziani.