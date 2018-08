Fermata con arnesi da scasso, suonava i citofoni dei villaggi turistici

Per i carabinieri della stazione di Lazise, stava verificando la presenza di persone negli appartamenti dei principali villaggi turistici che si affacciano sulla Gardesana, utilizzando come copertura una bambina di 12 anni, ma alla fine la donna di 26 anni di origine croata, proveniente da un campo nomandi del Bergamasco, è stata denunciata per possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

Una pattuglia l'ha notata intorno alle 15 di sabato in via Praleor, dove sono situate alcune importanti strutture turistiche: la giovane, insieme alla piccola, si trovava davanti ad un citofono e, secondo quanto ipotizzato dai militari, si stava accertando della presenza dei villeggiatori nelle abitazioni. Vedendo le divise, le due avrebbero dunque cercato di defilarsi, ma il loro atteggiamento sospetto, peraltro in una zona di Lazise dove recentemente si sono verificati alcuni furti in appartamento, ha fatto scattare un controllo approfondito. Condotta in caserma, la 26enne è stata sottoposta ad un'attenta perquisizione personale da parte del personale femminile dell'Arma, che ha rinvenuto quattro grossi cacciaviti occultati orizzontalmente sotto il seno della straniera.

Oltre alla denuncia, nei suoi confronti verrà emesso il foglio di via obbligatorio da Lazise e dintorni.