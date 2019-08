Travolto da un treno alla stazione di Porta Nuova: portato a borgo Trento

Una persona è stata trasportata all'ospedale di borgo Trento nella serata di mercoledì, dopo un incidente ferroviario avvenuto nella zona della stazione di Porta Nuova.

L'uomo, che risulterebbe essere uno straniero di circa 30 anni, sarebbe stato travolto da un convoglio in arrivo allo scalo veronese intorno alle 20.30: sull'esatta dinamica del fatto sta ora lavorando la Polfer, ma non è escluso che possa trattarsi di un gesto volontario.

In soccorso del ferito sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure, lo ha trasportato al Polo Confortini in codice rosso: inizialmente apparse preoccupanti, le sue condizioni si sarebbero poi rivelate meno gravi del previsto e l'uomo non sarebbe ora in pericolo di vita.