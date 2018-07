Alpino ferito da un proiettile al tiro a segno, viene elitrasportato all'ospedale

Un militare è stato trasportato in ospedale nel pomeriggio di giovedì, dopo un incidente con un'arma da fuoco avvenuto al tiro a segno di Caprino Veronese.

Erano circa le 14.50 al poligono militare a cielo aperto e si stavano svolgendo le esercitazioni di tiro del 4° Reggimento Alpini Paracadusti di Verona Montorio, quando l'uomo, per cause in fase d'accetamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese, è stato accidentalmente ferito di striscio alla spalla da un colpo di rimbalzo sparato durante la fase d'addestramento.

In suo soccorso sono arrivate l'ambulanza e l'elicottero del 118, che lo hanno trasportato al Polo Confortini, ma si sarebbe procurato solo una lieve lesione.