Incidente con il parapendio sul Monte Baldo: ferito portato in ospedale

Un incidente con il parapendio si è verificato nella zona del Monte Baldo, nel primo pomeriggio di lunedì.

Stando a quanto appreso, l'episodio si è verificato intorno alle ore 14 con una dinamica ancora da chiarire. Sul posto è intervenuto il personale del 118 in elicottero, che ha soccorso e trasportato in elicottero il ferito all'ospedale di Peschiera del Garda, in condizioni di media gravità.

L'incidente è avvenuto a Malcesine, sul versante del Baldo che guarda il Lago di Garda. Il pilota è precipitato poco sotto la zona di decollo ed è rimasto sospeso su un albero. L'uomo alla guida del parapendio è un 66enne tedesco, il quale avrebbe tentato di scendere da solo, ma cadendo probabilmente si è fratturato una gamba. A lanciare l'allarme è stato lui stesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorritori sono sbarcati in hovering vicino al luogo della caduta, a circa 1.300 metri di quota. L'equipe medica e il tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure all'uomo, che è stato imbarellato e issato a bordo con un verricello corto, per essere poi trasportato all'ospedale.