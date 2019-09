Investito dalla propria auto dopo averla parcheggiata sullo scivolo del garage

I vigili del fuoco di Verona riferiscono di essere intervenuti nella mattinata di oggi, venerdì 13 settembre, in via Ca' dei Sordi nel Comune di San Giovanni Lupatoto. Qui, nei pressi di un deposito della protezione civile, un uomo sarebbe stato investito verso le 8 di stamattina dalla vettura che aveva appena parcheggiato lungo lo scivolo del garage.

Resta al momento da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, ma l'ipotesi avanzata dai vigili del fuoco è che l'individuo possa aver dimenticato di tirare il freno a mano dell'auto, o di averlo tirato parzialmente, venendo poi colpito dal mezzo. L'intervento dei pompieri si è reso necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area, operando in particolare sulla saracinesca del deposito che è risultata essere pericolante.

L'uomo che è stato investito dal mezzo avrebbe invece riportato una ferita alla gamba, ma le sue condizioni di salute non sarebbero particolarmente gravi e, in ogni caso, è stato descritto come "cosciente" subito dopo l'accaduto.