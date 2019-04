Finisce col piede sotto un tagliaerba. Portata in ospedale in codice rosso

Una donna ha riportato una profonda ferita ad un piede oggi, 27 aprile, a San Bonifacio, mentre salutava un suo parente che stava tagliando l'erba all'Acquapark di Villabella. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16.30, e il 118 ha inviato l'elicottero e un'ambulanza a soccorrere la ferita, la quale è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona.

Sul posto si sono recati i carabinieri della radiomobile di San Bonifacio e lo Spisal per far luce sull'infortunio.

Pare che la donna sia stata colta dal panico perché aveva visto avvicinarsi due cani che girovagavano all'interno del parco acquatico. L'uomo, che lavora come operaio per la società che gestisce la struttura, si trovava alla guida di un tagliaerbe gommato e si sarebbe messo a girare ripetutamente intorno alla donna con l'intento di difenderla dai cani. Durante questa manovra, però, l'operaio sarebbe salito accidentalmente sul piede della donna, provocandole un profondo taglio all'altezza della caviglia.