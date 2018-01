Ferie solidali all'interno delle cooperative sociali, firmato il protocollo d'intesa

È stato siglato alla fine del 2017 un protocollo d'intesa tra Federsolidarietà Verona, Lega Coop e le rappresentanze sindacali Cisl, Cgil e Uil, per la creazione di un fondo per i soci-lavoratori delle cooperative sociali che in questo modo si potranno dotare della ferie solidali, un importante strumento a beneficio di tutti i soci lavoratori, per conseguire un'organizzazione del lavoro più efficace e una maggior fidelizzazione dei soci lavoratori.

Il protocollo - ha spiegato la presidente di Federsolidarietà Erica Dal Degan - è il frutto di un lavoro di squadra. Si punta ad inserirsi nelle politiche di welfare aziendale per valorizzare ulteriormente il capitale umano attraverso iniziative che privilegiano il valore del socio e la solidarietà tra i colleghi soci-lavoratori. Nello specifico, le cooperative metteranno a disposizione un pacchetto di ore annue da devolvere a scopo mutualistico e solidale ai lavoratori che ne hanno necessità, con un'equa ripartizione in caso di più utilizzatori. Le ferie solidali potranno essere cedute gratuitamente a colleghi in situazioni di difficoltà, che per ragioni personali e di salute devono prendersi cura direttamente dei familiari. Le ferie potranno essere utilizzate consecutivamente per periodi più lunghi rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale del lavoro delle cooperative sociali; inoltre si potranno usare ore di permessi e recuperi, con la possibilità di non frazionarle ma impiegarle per coprire l'intero turno e recuperarle nell'arco dei 12 mesi successivi.

I soggetti promotori promuoveranno l'adesione al fondo di ferie solidali attraverso la realizzazione di accordi aziendali per creare regolamenti applicativi in ogni singola cooperativa sociale, così che il protocollo possa trovare immediata e ampia attuazione.