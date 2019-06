Pensionato veronese ritrovato senza vita a Cima di Lan, nel Bellunese

Un corpo senza vita è stato trovato questa mattina, 30 giugno, intorno alle 9.30 in località Cima di Lan, nel territorio bellunese del Comune di Arsiè. L'uomo è stato identificato in Ferdinando Facchinetti, pensionato 75enne di Angiari.

Avvisata l'autorità giudiziaria dopo il suo ritrovamento, la salma è stata messa a disposizione della famiglia. E pare molto probabile che le cause del decesso siano naturali.